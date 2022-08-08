Пекин, 8 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Китай играет «в долгую», и визит спикера Палаты представителей США на Тайвань ничего не изменит. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Taiwan Presidential Office Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

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«Стратегия Китая носит долгосрочный характер. Отдельные яркие эпизоды международной жизни, вроде визитаНэнси Пелоси на Тайвань, не могут изменить этого стратегического курса», — заявил эксперт.

Китай пока не готов к военному противостоянию с США и это объясняет манеру его поведения, пояснил эксперт.

Высказывания китайских представителей на тему российско-китайских отношений и, в частности, о нецелесообразности выстраивания стратегического союза с РФ, также следует рассматривать в контексте этой долгосрочной стратегии, полагает Александров.

Напомним, что ранее на Тайвань с официальным визитом прибыла спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.