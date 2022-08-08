Новосибирск, , 12:03 — REGNUM Российский актёр Владимир Торсуев рассказал о своём отношении к главному герою серии фильмов «Брат» Алексея Балабанова. Об этом сообщил портал «КП Новосибирск».

Не брат ты мне Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия

По словам артиста, он отрицательно относится к персонажу, которого сыграл Сергей Бодров: «Потому что он сволочь, падла, мокрушник и тупица. А ещё — расист, националист. И, к моему огромному сожалению, на тот период времени, когда вышла эта картина — 1997 год — он стал национальным героем. Хотя мало того, что Данила Багров спит с чужими женами, он убивает за деньги кого угодно». В то же время Торсуев отметил, что ему импонируют обе картины серии «Брат», однако он не испытывает подобного чувства к их главному герою.

Напомним, в марте 2022 года в российский прокат вернули ленты Алексея Балабанова. В число картин режиссёра также попали «Брат» и «Брат 2».

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