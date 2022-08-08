В Пензенской области за сутки госпитализировали 31 ковид-пациента
Пенза, 8 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 70 новых носителей коронавируса. Соответствующие данные публикует 8 августа общероссийский оперативный штаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего по области зарегистрировано 189 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 182 664 человека, из них за сутки выписали 12 пациентов.
В региональные ковид-стационары 7 августа госпитализировали 31 человека.
От последствий заражения коронавирусом скончались 6004 человека, за сутки умерли два пациента.
ИА REGNUM ранее сообщало, заболеваемость ковидом в РФ будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.
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