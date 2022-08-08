Канберра, 8 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. 8 августа гостем телеканала SkyNewsAustralia стала профессор Австралийского исследовательского института Коллин Льюис, которая среди прочего поделилась своими наблюдениями вокруг развития политической культуры в Австралии. По ее словам, в последние годы ситуация изменилась к худшему.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Главный посыл Льюис заключается в том, что честность в австралийской политике «находится в упадке».

«Мы избираем политиков на выборах, чтобы они действовали в общественных интересах, а они ставят партийные и личные интересы выше общественных», — сказала она в эфире Sky News Australia.

«Нет никаких намеков даже на то, что акцент должен делаться на общественных интересах», — констатировала профессор.