Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделили более 252,6 млн рублей для единовременных выплат медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, пострадавших от коронавирусной инфекции во время исполнения своих трудовых обязанностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 8 августа в пресс-службе Смольного.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

Постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга дополнительных средств на единовременные выплаты медицинским работникам работающим непосредственно с пациентами, заболевшими ковидом, подписал губернатор Александр Беглов.

«Ранее выделенные на эти цели из резервного фонда правительства Петербурга бюджетные средства в размере 2,286 млрд рублей в 2022 году уже обеспечили возможность предоставления выплат 7608 медицинским работникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции», — уточнили в Смольном.

Кроме того, единовременные выплаты в этом году получили члены семей шести умерших медицинских работников в связи с заражением, 400 тыс. рублей получили два медицинских работника ставшие инвалидами.

«Дополнительные средства позволят обеспечить предоставление единовременных выплат 842 работникам, которые могут обладать правом на единовременную выплату», — добавили в пресс-службе городской администрации.