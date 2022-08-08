Сидней, Австралия, 8 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Премьер-министру Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Доминику Перротте предстоит самая тяжелая неделя пребывания в должности, поскольку местный парламент будет расследовать нашумевшее дело о предполагаемой коррупции в то время, как гонка за пост его заместителя накаляется. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News.

Liberal.org.au Эмблема Либеральной партии Австралии

8 августа в Сиднее состоялись парламентские слушания по делу о скандальном назначении на пост торгового представителя в Нью-Йорк одного из австралийский политиков Джона Бариларо. Законодатели пытаются выяснить, почему бывший вице-премьер Нового Южного Уэльса был предложен на должность, другие кандидаты на которую обладали куда более весомыми компетенциями.

9 августа местное отделение Либеральной партии Австралии в Новом Южном Уэльсе столкнется с «ожесточенной партийной ссорой», чтобы определить нового заместителя премьер-министра Перротте после отставки Стюарта Эйреса.

Казначей Мэтт Кин уже заявил журналистам, что хочет получить должность, но другие кандидаты пытаются ему помешать.