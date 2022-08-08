Казань, 8 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В ковид-стационары Татарии госпитализированы за прошедшие сутки 23 пациента. Коронавирус выявили еще у 74 человек, накануне заболели 68 граждан, сообщает 8 августа общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 154 305 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 150 501 пациент, скончались 1997 человек. За сутки количество выписанных пациентов и умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 3063 человек в России.

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