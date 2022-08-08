Москва, 8 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Правовая основа для конфискации иностранной собственности должна предметно обсуждаться с правительством России осенью, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Этот вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью, указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне военной специальной операции иностранные государства начали конфискацию недвижимости граждан РФ и активов компаний.

Читайте также:Володин пообещал конфискацию бизнес-активов недружественных стран