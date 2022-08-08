Москва, 8 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Портативный газоанализатор, который может измерять концентрацию до шести разных газов одновременно, создан холдингом «Росэлектроника» (входит в состав госкорпорации «Ростех»). Об этом 5 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

Углекислый газ +

Отмечается, что новый прибор предназначается для осуществления контроля промышленной и экологической безопасности, и его можно применять на объектах ЖКХ, транспорте и в ходе ликвидации последствий ЧС.

Также указывается, что новинка оснащена шестью измерительными каналами, куда можно установить разные виды сенсоров для определения объемной доли метана, пропана, водорода, кислорода, углекислого газа и летучих органических веществ (ЛОВ), а также для измерения массовой концентрации в воздухе оксида углерода, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы, хлора и аммиака.

Кроме того, уточняется, что в газоанализаторе могут быть установлены оптические, электрохимические и фотоионизационные датчики, он отличается взрывобезопасной конструкцией и имеет защищенный от пыли и влаги корпус. При этом новый прибор внесен в реестр средств измерений РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры — ситалловых подложек, почти в три раза увеличило Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в состав госкорпорации «Ростех»).