Канберра, 8 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Австралийская сенатор Джеки Лэмби сравнила реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поведением избалованного ребенка. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Лэмби появилась в эфире телеканала после того, как Пекин провел четырехдневные военные учения в Тайваньском проливе. Учения включали запуски баллистических ракет над самоуправляющейся территорией.

«Каждый раз, когда им что-то не нравится, они бьются в истерике, как двухлетки прямо … Как только им не нравится что-то, что сделала другая страна, они бьют себя в грудь», — заявила сенаторша.

Ранее Китай обвинил Австралию в «несправедливых суждениях» после того, как федеральное правительство в Канберре раскритиковало Пекин за проведение военных учений со стрельбами в ответ на поездку Пелоси.