Москва, 8 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Центральный Банк России ввёл дополнительные ограничения для предотвращения совершения спекулятивных операций на фондовом рынке, их негативного влияния на российские котировки и сохранения финансовой стабильности, сообщается 8 августа на сайте регулятора.

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Так, депозитарии и регистраторы в течение шести месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Исключение составляют бумаги, приобретённые до 1 марта 2022 года.

Также ограничение распространяется на ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Белоруссии) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны.

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