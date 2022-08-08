Донецк, 8 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Четыре снаряда калибра 155 мм выпустила украинская артиллерия по Кировскому району Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

10:29 с позиций в Красногоровке ВСУ атаковали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия обстреляла два района Донецка.