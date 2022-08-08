Брянский район, , 13:34 — REGNUM Подросток без водительских прав за рулём иномарки врезался в электроопору на выезде из Брянска 8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Пьяный подросток разбил автомобиль под Брянском Пресс-служба ГИБДД по Брянской области

По предварительным данным, около 01:50 недалеко от посёлка Путёвка 16-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, наехал на столб, а затем опрокинулся. Подросток был в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,590 мг/л, также он не имел прав управления транспортным средством.

В результате ДТП с различными травмами госпитализирован 18-летний пассажир автомобиля, водитель отпущен после осмотра медиками.

Родителям несовершеннолетнего водителя грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.