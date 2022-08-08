Кемерово, 8 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Спутник «КуZбасс-300» 9 августа будет запущен с космодрома «Байконур». Его поместили в специальный контейнер. И он уже прошёл интеграцию с ракетой-носителем. Позывной спутника — RS34S, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Кузбасса Спутник

«КуZбасс-300» станет первым в истории российского космоса региональным спутником, запущенным на орбиту, — прокомментировал событие губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Этот аппарат разработали наши школьники, студенты и ученые КузГТУ. Наноспутник весит всего 4 кг. В нем установлены видеокамеры и электронные системы, с помощью которых ребята будут из космоса наблюдать за экологической обстановкой в регионе».

Напомним, что 12 апреля 2022 года на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) открылся центр управления полётами.