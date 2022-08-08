Камызяк, Астраханская область, 8 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего главы администрации Камызякского района Романа Попова и его бывшего первого заместителя Юлии Шмелевой, обвиняемых в получении взяток на сумму более трёх миллионов рублей Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, с 1 января по 3 июня между муниципальными учреждениями образования Камызякского района Астраханской области и несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями заключено 143 договора на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания. За этот период чиновники получили от предпринимателей взятки за своевременную оплату по договорам — 10% и 15% от ежемесячной оплаты заключенных договоров. 3 июня при передаче очередной взятки в размере 680 тысяч рублей Попов и Шмелева были задержаны оперативными сотрудниками регионального УФСБ. Общая сумма полученных ими взяток составила более трёх миллионов рублей.

Были возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Расследование завершено, дела готовят к отправке в суд.