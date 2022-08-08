Париж, 8 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Во французском департаменте Изер произошел крупный лесной пожар, передает BFM TV.

Пожар

Сотня гектаров леса охвачена пламенем, и пожар все еще продолжается. Для тушения пожара задействованы 130 пожарных.

Городской советник уточнил, что около 200 жителей города эвакуируют в три села. Префектура уточнила, что в настоящее время эвакуированы пять деревень.

Префектура Изер призывает жителей не перегружать линии экстренной помощи, чтобы сообщить о пожаре, и не выезжать на место происшествия или рядом с ним из-за риска.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертая волна жары должна прийти во Францию и преобладать на всей территории страны.