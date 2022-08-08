Канберра, 8 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Наконец-то австралийские домохозяйства почувствовали некоторое облегчение, поскольку заоблачные цены на фрукты и овощи в стране начали постепенно снижаться. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News.

Продукты

Нехватка продуктов, вызванная сильными наводнениями и сбоями в цепочке поставок, привела в Австралии к резкому росту цен на продовольствие в последние месяцы до такой степени, что рестораны KFC и Subway даже заменяли ингредиенты в предлагаемых блюдах.

Журналисты пишут, что в Австралии подешевели красный и зеленый перец, а также кабачки. Листья салата и брокколи также опустились в цене. Стоимость бананов на континенте остается на высоком уровне, однако ее рост прекратился.

Отмечается, что снижению цен на продовольствие поспособствовали улучшившиеся погодные условия.