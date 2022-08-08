Иркутск, 8 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 августа известило о некотором улучшении дорожной обстановки. С 1 по 7 августа 2022 года на дорогах региона произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 17 взрослых и 3 детей.

МВД ДТП в Приангарье

Всего было зарегистрировано: пять наездов на пешеходов; три столкновения транспортных средства; четыре наезда на стоящее транспортное средство; один наезд на препятствие; два падения пассажиров; одно отсоединение колёса, в результате которого пострадал человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

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