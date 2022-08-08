Екатеринбург, 8 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ленинский суд Екатеринбурга принял решение прекратить дело в отношении подельников экс-главы городского УМВД Игоря Трифонова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

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Фигурантам дела вменяли передачу взятки в размере 7,5 млн рублей. Причиной прекращения дела в отношении подельников Трифонова стало их сотрудничество со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал Трифонов был задержан по обвинению во взяточничестве и хранении оружия. Представители обвинения запросили для него девять лет колонии, штраф в размере 20 млн рублей и лишение звания «генерал-майор».