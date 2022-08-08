Донецк, 8 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Два район Донецка оказались под огнём украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:03 вооружённые украинские формирования, расположенные на позициях в Красногоровке, открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Всего было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский.