Мурманск, 8 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Министр спорта Мурманской областиСветлана Наумова на заседании регионального правительства доложила об изменениях, которые коснулись размера и порядка получения вознаграждений спортсменами и их тренерами за высокие спортивные достижения. Для заполярных спортсменов увеличили суммы вознаграждения в среднем в 10−12 раз, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский спорт

Право на выплату получили победители и призеры как чемпионатов, так и первенств мира, Европы и России по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. Ранее на вознаграждение могли рассчитывать только спортсмены и тренеры, представляющие регион по олимпийским видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в программы паралимпийских и сурдлимпийских игр.

Помимо этого, для заполярных спортсменов увеличили суммы вознаграждения. Денежные поощрения увеличены в среднем в 10−12 раз.

«До 2022 года размер вознаграждения составлял от 20 тыс. до 1 млн рублей для спортсмена и от 18 тыс. до 900 тыс. рублей для тренера. После внесения изменений по результатам соревнований выплата будет составлять от 200 тыс. до 4 млн рублей для спортсменов и от 150 тыс. до 3,5 млн рублей. Всего в 2022 году запланированы выплаты единовременного денежного вознаграждения в размере 52 млн рублей», — указано в сообщении.

РанееИА REGNUM сообщало, что выпускников высших учебных заведений МЧС России, пополнивших ряды МЧС по Мурманской области, знакомят с работой подразделений в Заполярном ведомстве.

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