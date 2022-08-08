Оренбург, 8 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области медицинские учреждения получат дополнительные средства на модернизацию, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Планомерно модернизируем материально-техническую базу медицинских учреждений, закупаем новое оборудование и технику, проводим ремонты. В 2021 году капитально отремонтировали 168 объектов здравоохранения. В этом году планируем привести в порядок 103 медучреждения», — сказал губернатор Денис Паслер.

Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн получит 20 млн рублей на закупку оборудования. Оренбургскому областному дому ребенка выделено 12,9 млн рублей на капремонт фасада и кровли. Это позволит подготовить учреждение к осенне-зимнему сезону.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» приобретено ещё пять автомобилей для медицинских учреждений. Их поставка ожидается в октябре. Также будут выделены средства на закупку оборудования в новые ФАПы и амбулатории. До октября 2022 года на территории региона появится 29 новых фельдшерско-акушерских пунктов и семь врачебных амбулаторий.