В КНДР продолжаются работы по демонтажу объектов на горе Кымган
Пхеньян, 8 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В КНДР продолжается снос южнокорейских объектов на территории туристического комплекса в горах Кымгансан. Об этом сообщает новостное агентство NK News, ссылаясь на спутниковые снимки.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг КНДР
Согласно опубликованным данным, с середины июля ведутся работы по демонтажу культурного центра, восточного и западного корпусов комплекса «Ончжонгак» и комплекса «Курён».
Сообщается о возможном начале работ по демонтажу места проведения встреч разделённых семей.
«Нам известно о ходе работ в КНДР», — сообщили представители министерства объединения Южной Кореи в телефонном разговоре с представителями агентства Yonhap News.
Напомним, что в марте в КНДР демонтировали отель Хэгымган, а в апреле — гольф-курорт Ananti.