Пхеньян, 8 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В КНДР продолжается снос южнокорейских объектов на территории туристического комплекса в горах Кымгансан. Об этом сообщает новостное агентство NK News, ссылаясь на спутниковые снимки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, с середины июля ведутся работы по демонтажу культурного центра, восточного и западного корпусов комплекса «Ончжонгак» и комплекса «Курён».

Сообщается о возможном начале работ по демонтажу места проведения встреч разделённых семей.

«Нам известно о ходе работ в КНДР», — сообщили представители министерства объединения Южной Кореи в телефонном разговоре с представителями агентства Yonhap News.

Напомним, что в марте в КНДР демонтировали отель Хэгымган, а в апреле — гольф-курорт Ananti.