Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM России нужно реагировать на преследования русских в Казахстане. Об этом 8 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Полиция Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

«России не просто стоит отреагировать на это событие (арест супружеской пары по обвинению в «социально опасных высказываниях» — ИА REGNUM). Пора увязать отношения с Казахстаном с обеспечением в нём прав русского населения», — заявил эксперт.

Необходимо потребовать немедленного освобождения всех русских активистов и всех ополченцев Донбасса из тюрем Казахстана, уверен политолог.

России также пора настоять на создании на севере Казахстана Русской национально-территориальной автономии с законодательным запретом на массовое переселение туда казахов из других регионов и закрепления за русскими квот на представительство в парламенте и правительстве Казахстана, считает Трухачёв.

«В противном случае, если вышеозначенных людей не освободят, надо пересмотреть отношения с Казахстаном и даже ввести в отношении него ограничительные меры. В случае же прямого насилия над русскими в Казахстане, Россия прямо должна выступить в их силовую защиту», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в Казахстане была арестована и приговорена Петропавловским городским судом к пятилетнему заключению супружеская пара после беседы в чате с гражданином Украины.