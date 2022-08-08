Канберра, 8 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. До 200 «белых воротничков» из головного офиса крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas вскоре прибудут в аэропорты страны, чтобы помочь решить проблему с персоналом, серьезно подорвавшую репутацию авиакомпании. Об этом 8 августа сообщил телеканал NineNews.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

В акции примут участие старшие руководители и менеджеры, которые в основном будут работать грузчиками и выполнять другие важные функции в аэропорту до пяти дней в неделю в течение трех месяцев.

В прошлом месяце Qantas выпала из первой пятерки рейтинга лучших авиакомпаний мира из-за массовой волны недовольства клиентов, вызванной отменой рейсов, мучительным ожиданием регистрации и участившимися случаями потери багажа.

Ранее авиакомпания Qantas уволила 1700 грузчиков во время пандемии, и это решение было признано незаконным. В настоящее время авиакомпания пытается оспорить это решение в суде высшей инстанции.