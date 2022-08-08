Уфа, 8 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Бойцы башкирского мотострелкового батальона имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова едут на Украину выполнять боевые задачи в ходе спецоперации подготовленными. Об этом 8 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании правительства республики в центре управления регионом.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

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Хабиров отметил, что на месте боевого слаживания добровольцы башкирского батальона с утра до вечера очень добросовестно работают.

«Это и здорово. Они все-таки на тяжелые боевые работы едут. Но по крайней мере, едут точно подготовленными. И навыки свои вспоминают и новые приобретают. Ребятам мы желаем удачи», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии посетил место боевого слаживания регионального батальона.