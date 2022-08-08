Ханты-Мансийск, 8 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Югра второй день является лидером по числу пожаров и площади, пройденной огнём в стране. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Temvremenem.me Лесной пожар

На утро 8 августа в регионе зарегистрировано 65 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 81 998 га. Днём ранее в ХМАО бушевал 61 пожар на площади 81 803 га.

В Ханты-Мансийском автономном округе в тушении пожаров задействовано 349 работников. Из других регионов на помощь огнеборцам Югры прибыли 30 сотрудников Тюменской авиабазы, 47 — из Уральской базы авиационной охраны лесов, 50 — из Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов, 30 - из Алтайской базы авиационной охраны лесов, 24 - из Новосибирской базы, 25 - из Томской базы, 61 - из федеральной Авиалесоохраны, 56 сотрудников и один лётчик-наблюдатель - из Иркутской базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 00:00 мск 8 августа 2022 года на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади 184 523 га.