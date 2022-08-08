Москва, 8 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры — ситалловых подложек, почти в три раза увеличило Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в состав госкорпорации «Ростех»). Об этом 5 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

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Также указывается, что такое увеличение производства способствует перекрытию потребности российской радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции.

При этом уточняется, что ситалловые подложки предназначены для микросхем и различного вида изделий электроники, на них находятся дорожки микросхем, и потому их качество прямо влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в опытное производство запущен концерном «Алмаз-Антей» многофункциональный легкий беспилотник.