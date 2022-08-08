Донецк, 8 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:00 с позиций в Красногоровке ВСУ открыли огонь по Донецку, выпустив по Петровскому району города три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Горловку.