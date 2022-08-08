Геленджик, Краснодарский край, 8 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратура выявила массовое сокрытие доходов муниципальными внутригородских округов администрации Геленджика. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края 8 августа.

Ysia.ru Прокуратура

Сотрудники прокуратуры выяснили, что несколько муниципальных служащих внутригородских округов администрации Геленджика предоставили неполные данные о доходах за 2018–2020 годы. Общая сумма скрытых доходов превысила 700 тыс. рублей, установлены случаи занижения размера полученных доходов от продажи имущества. Также в декларации не были внесены автомобили, ценные бумаги.

Один из работников администрации внутригородского округа в декларации за 2020 год не указал доход в размере более 70 тыс. рублей и четыре автомобиля.

Главе Геленджика прокуратура внесла представление, по итогам рассмотрения которого 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, один муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия.