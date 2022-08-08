* Талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 8 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помешали проведению церемонии Ашура в мечети «Равзайе-Сахи» в Мазари-Шарифе в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники в административном центре провинции Балх сообщили газете «8 Собх», что 7 августа местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали Совету шиитских улемов воздержаться от проведения траурной церемонии в мечети.

По словам собеседников, церемония перенесена на 8 августа и состоится в мечети «Султани» в Мазари-Шарифе.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также препятствуют проведению траурных процессий на улицах города. Всё это происходит на фоне того, что участники церемоний Ашура в Западном Кабуле подверглись террористическим атакам .