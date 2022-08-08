Москва, 8 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий права осужденных, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Владимиром Крашенинниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Заключенные не должны быть оторваны от общества, от своих семей. Несмотря на строгие условия отбывания наказания, у них должно быть право на поддержание связи с близкими людьми, — отметил Крашенинников.

Инициатива предусматривает право осужденных, которые находятся в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающих наказание в штрафных, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, общаться с родственниками и иными лицами по телефонной связи раз в год.

Сейчас телефонный разговор таким осужденным может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах.

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее неоднократно (до прекращения с 16 марта 2022 года членства Российской Федерации в Совете Европы), отмечал, что полный запрет на телефонные звонки неприемлем и является нарушением статьи 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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