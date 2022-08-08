Новокузнецк, Кемеровская область, 8 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Новокузнецке число вакцинированных от коронавируса составляет 245 848 человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Из них — 78 324 человека старше 60 лет. 521 подросток вакцинирован по согласию родителей», — написал он в своём телеграм-канале. — 30 146 человек вакцинировано в торговых центрах. 47 188 человек прошли курс ревакцинации».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке еженедельно наблюдается рост числа обращений по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.