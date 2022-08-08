Село Ивановка, Амурская область, 8 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. К эвакуации жителей села Ивановка в Зейском районе Амурской области подключили вертолёт. Воздушное судно также перевозит людей, которые застряли на дороге Зея-Тыгда — там дождями размыло мост, сообщил 8 августа телеграм-канал правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолёт МЧС

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Из села Ивановка вертолётом вывезли более 70 человек. Жителей населённого пункта отправляют в пункт временного размещения в селе Овсянка.

Для тех, кто не может проехать по дороге Зея-Тыгда подготовлены ВПР в сёлах Магдагачи и Тыгда. Мост не починят раньше, чем через неделю, людям рекомендуют оставлять машины на дороге и эвакуироваться. Забрать автомобили будет возможно только после восстановления моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 77 жилых домов и 130 придомовых территорий подтоплены в селе Ивановка. Жителей населённого пункта на лодках перевозят в село Овсянка, там открыт пункт временного размещения людей.