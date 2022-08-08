Иркутск, 8 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В лесном фонде Иркутской области на утро 8 августа действующих пожаров нет, но продолжается ликвидация локализованного пожара на севере Катангского района площадью 708 га в зоне космического мониторинга, сообщает 8 августа телеграм-канал правительства региона.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Известно также, что в тушении 7 августа было задействовано 157 человек и четыре единицы наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли вертолет Ми-8 и легкомоторный самолет.

На территории северных районов области до 15 августа действует особый противопожарный режим в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, В Иркутской области по состоянию на 6 августа ведутся работы по ликвидации локализованного лесного пожара на севере Катангского района площадью 708 га.

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