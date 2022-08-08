* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана заявляет, что нападения 5 и 6 августа на участников Ашура в западной части Кабула были спланированы и осуществлены Бадруддином Хасанзаем и рядом других командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из отряда «Омари». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Эти взрывы прогремели в районах на западе афганской столицы, населённых в основном хазарейцами.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате этих двух взрывов десять человек погибли и 40 получили ранения. Очевидцы говорят, что число погибших выше, чем сообщают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Независимым учреждениям пока не удалось опубликовать точную статистику жертв этих событий. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили журналистам собрать подробную информацию о количестве пострадавших в больницах и местах, где произошли события.

Ответственность за оба взрыва взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, утверждает, что Бадруддин Хасанзай, человек, спланировавший и осуществивший это нападение, в прошлом был руководителем сети, осуществлявшей взрывы на дорогах.

Использование двух тактик — взрывов бомб на дорогах и взрывов магнитных бомб — достигло своего пика в последние два года правления предыдущего правительства Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не ответили на это заявление Фронта национального сопротивления.