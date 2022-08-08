Москва, 8 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского форума волонтёров-медиков, который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Штаб волонтёров-медиков Тюмени

Президент отметил, что своей высокой, благородной миссией движение волонтёров-медиков привлекает новых сторонников, укрепляет свой созидательный, гуманистический потенциал.

«Неравнодушие и чуткость волонтёров, внимание к тем, кто нуждается в заботе и помощи, заслуживают самого искреннего признания», — написал Путин и подчеркнул, что все перспективные инициативы, озвученные на форуме, получат поддержку государства.

ИА REGNUM сообщало, в Чувашии предлагают усилить поддержку волонтёров, в том числе медиков, которые оказывают помощь врачам и жителям в условиях пятой волны пандемии коронавируса.

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