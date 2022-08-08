Москва, 8 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. За исследование эффективности нетрадиционных аэродинамических схем магистральных самолётов с учётом применения новых технологий и альтернативных топлив Минпромторг России готов заплатить 2,584 млрд рублей. Итоги соответствующего тендера планируется подвести 26 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

Исследование разбито на пять этапов, которые планируется завершить к 15 ноября 2024 года. Первый этап должен стартовать с 9 сентября 2022 года. Профинансируют работы средствами федерального бюджета.

Напомним, в марте 2022 года министерство также объявило серию закупок в сфере авиации, в том числе на создание нового многоцелевого самолёта для местных авиалиний, модификацию по программе «Сухой Суперджет», которая должна предусматривать максимальное импортозамещение компонентов и систем, а также тендер на работы, призванные снизить стоимость строительства российских «крылатых машин». По ряду тендеров победителями стали АО «Уральский завод гражданской авиации» (Екатеринбург) и корпорация «Иркут».