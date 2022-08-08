Донецк, 8 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:06 из Майорска открыли огонь по Горловке, выпущено 21 мина калибра 120 мм.

В 9:10 из Новгородского по Горловке выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

В 9:15 Горловку обстреляли из Ленинского, выпустив семь мин калибра 120 мм.

В 9:25 с позиций в Зайцево (северное) открыли огонь по посёлку Гольмовский, выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 9:35 из Красногоровки по Петровскому району Донецка выпустили восемь снарядов калибра 152 мм.

В 9:40 из Орловки выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Макеевке, а в 9:48 — три снаряда по Киевскому району Донецка.