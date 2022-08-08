Москва, 8 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Если бы в 2008 году в ходе операции по принуждению Грузии к миру Россия взяла Тбилиси, конфликт на Украине, вероятно, не случился бы, написал в своем телеграм-канале 8 августа военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

Российские войска остановились к одном броске от столицы Грузии и могли взятием Тбилиси «остановить поглощение чужими», считает Котенок.

«Но история не терпит сослагательного наклонения», — добавил военкор.