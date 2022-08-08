Москва, 8 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В опытное производство запущен концерном «Алмаз-Антей» многофункциональный легкий беспилотник. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе концерна.

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«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в данный момент создано несколько типов беспилотников и начато их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии.

Кроме этого, уточняется, что управление новым беспилотником и ввод полетного задания осуществляется с помощью мобильного телефона, планшета или ноутбука, также новинка поддерживают режим управления с видом от первого лица.

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