Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
Москва, 8 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что проведение Россией спецоперации на Украине стало «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на проводимую коллективным западными странами русофобскую политику.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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