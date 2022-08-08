Москва, 8 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях», — заявил он ТАСС.

Медведев добавил, что проведение Россией спецоперации на Украине стало «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на проводимую коллективным западными странами русофобскую политику.

«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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