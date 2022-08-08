Барнаул, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе. По данным Алтайского Гидрометцентра, в крае в период с 9 по 12 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Также известно, что с 10 по 12 августа в Локтевском и Ребрихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем! Любая оплошность может стать причиной крупного пожара», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 8 августа местами по краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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