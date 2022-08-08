Кемерово, 8 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Международный форум «Россия — спортивная держава» проводится, чтобы обсудить вопросы. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спорт — норма жизни

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина в Кузбассе с 28 по 30 сентября пройдёт X Международный форум «Россия — спортивная держава».

«Вопросов накопилось достаточно. Первейший вопрос — это развитие детско-юношеского спорта. Вопросы строительства и использования инфраструктуры, которой по стране строится очень много, и в Кузбассе в частности, — сказал он. — Поэтому ждём приезд высоких гостей, первых лиц спорта и страны. Это замечательный форум, где можно показать своё и послушать людей, сделать выводы и двигаться дальше».

Отметим, что площадки форума будут работать в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Междуреченске и Шерегеше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в 2022 году в Кузбассе.