Москва, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В России юань стал популярным благодаря «токсичности» доллара и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Josstoday.com Юань

«Популярным юань стал благодаря «токсичности» доллара и евро. У жителей РФ просто нет на сегодняшний день других вариантов. Все понимают, что рублю необходимо девальвироваться постоянно (такова в России экономическая модель). Поэтому в настоящее время осталась одна относительно твердая валюта — юань. А значит, он будет у жителей РФ в ближайшее время крайне популярным», — сказал Головченко.

Как подчеркнул эксперт, пока над населением РФ будет висеть риск заморозки активов в долларах и евро, никакой альтернативы им, кроме юаня, не просматривается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что жители РФ пока только присматриваются к таким валютам, как китайские юани или бразильские реалы.