Кызыл, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Туве посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2022 году составила 56,3 тыс. га, что на 6,2% больше, чем в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Рост произошёл во многом благодаря увеличению на 16,7% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур (до 21 тыс. га). При этом площади кормовых культур составила 32,4 тыс. га (на 0,5% меньше, чем в 2021 году).

«В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей сосредоточена основная часть посевных площадей зерновых и зернобобовых культур (83,9 процента), а также кормовых культур (76 процентов)», — отметили в службе статистики.