Екатеринбург, 8 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Свердловской области за 5, 6 и 7 августа случилось 177 ДТП. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате них пять человек погибли. Ещё 41 получил ранения, среди них шестеро детей. Было повреждено 322 транспортных средства.

В ГИБДД добавили, что пик аварий — 35,6% от общего количества — произошёл 6 августа. И отметили, что в основном нарушением Правил дорожного движения являлось несоответствие скорости конкретным условиям движения. Именно из-за этого чаще всего происходит потеря управления транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь июль в Свердловской области было совершено 268 ДТП. 40 человек погибли, 347 были ранены.