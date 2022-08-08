Оренбург, 8 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM назвал действия властей Финляндии, которые выразились в сносе советского памятника «Мир во всём мире», попранием всех моральных, человеческих ценностей.

Порт. Хельсинки

«Действия властей Финляндии считаю попранием всех моральных, человеческих ценностей и подменой их политической конъюнктурой, русофобией и антисоветизмом», — сказал экс-политик.

По его словам, решение властей Хельсинки о сносе советского памятника «Мир во всём мире» является продолжением нынешней политики властей Финляндии по сносу советских памятников и захоронений советских воинов. Это решение связано и с тем, что Россия и её власти проводят военную спецоперацию на территории Украины. Осуждение Европой и США выливается в санкции против официальных лиц, компаний, сферы экономики, культуры, спорта российского государства.

«Это — очередной шаг будущего члена НАТО в рамках присоединения к санкциям против России. На очереди отмена безвизового режима въезда на территорию Финляндии, отчуждение собственности у российских граждан, закрытие границы Финляндии с Россией. Так делается уже властями Черногории, теперь — Болгарии, не говоря уже о Великобритании, Франции и Германии», — сделал прогноз Владимир Фролов.

Ранее СМИ сообщили о том, что власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом. Утром 8 августа монумент сняли с постамента и погрузили на баржу. На месте памятника планируют благоустроить тротуар.