Киевские войска обстреляли границу Донецка и Макеевки
Донецк, 8 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 9:17 с позиций в Орловке украинские войска обстреляли границу Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Горловку.