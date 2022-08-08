Донецк, 8 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:17 с позиций в Орловке украинские войска обстреляли границу Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Горловку.