Анадырь, 8 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Тепличный комплекс и комбинат для обеспечения свежими овощами, напитками и питания работников плавучей атомной теплоэлектростанции (проект Госкорпорации «Росатом») намерен построить в Певке в Чукотском крае резидент Арктической зоны РФ. Об этом 5 августа сообщил пресс-служба правительства региона.

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Также указывается, что кроме организации общепита в проекте компании «Арктик Атом-Сервис» предполагается оказывать автотранспортные услуги и услуги клининга, включая сторонние организации в городском округе.

Кроме этого, уточняется, что площадь нового предприятия составит 64,5 тыс. кв. метров и на ней будут находиться офисные и складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, объекты инфраструктуры. Полный запуск проекта намечен на осень 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый завод по производству комбикорма будет запущен в Пензенской области.